Meral Akşener İzmir'e geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'e bir dizi temas ve ziyaret için geldi. Akşener, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti ve İYİ Parti İzmir İl Binası'na geçti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi temas ve ziyaret için İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener ilk olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarını ziyaret etti. Mezara çiçek bırakan Akşener, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Akşener, daha sonra İYİ Parti İzmir İl Binası'na geçti.