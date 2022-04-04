Meral Akşener'e canlı yayında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelirse sizin tavrınız ne olur?" sorusuna yanıt veren Akşener, "Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Elbette reddedilemez. Benim adaylıktan feragat etmek, vazgeçme, önceden bunu ilan etmek isteğimin arka planında, yani bunun arka planında, tek adayla gitme talebinin olduğunu söylemeye çalıştım ben de. Çünkü birden fazla adayla gidildiğinde, gerçekten önce birbirinizle rekabet ediyorsunuz, sonra ikinci tura kalabildikten sonra diğer adayla, yani Cumhur İttifakı'nın adayıyla rekabete doğru giriyorsunuz. Bunun da tecrübe ettik biz bunu. Bunun yanlış olduğunu söyleyebilmek için ve o tekliği, o birlikteliği, o birliği beraberliği, yani bunu söyleyerek daha rahat sağlayabilmek için bunu ilan ettim. Bu kadar önceden. Ben de onu söylemek istedim." diye konuştu.

"NEDEN SEÇİLMESİN?"

Candaş Tolga Işık'ın "Kılıçdaroğlu aday olsa seçilir mi?" sorusuna Meral Akşener, "Yani herkesin ittifak ettiği bir kişi neden seçilmesin. Bakın tekrar söylüyorum. Bütün herkesin ittifak ettiği bir aday niye seçilmesin? Hepimizin fevkalade güzel çalıştığı bir sistem. Elbette seçilir. Orada bir mesele yok. Tek adayla gittik. 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Ama bir şey daha var gözden kaçan. Bu sistemin değişmesi için bir onu alacağız, ikincisi Meclis'te makul bir çoğunluk alacağız. Yani bu ne demektir. 301 alacağız, 360 alacağız, mümkün olursa 400 alacağız. Onun da çalışmasının yapılması gerekiyor." dedi.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddialara da değinen Akşener, "Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ SİSTEM"

Akşener, "Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor ancak biz adayımızdan ziyade bu yanlışlıkların düzelmesi için mücadele ediyoruz. Bu ucube sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz. Bu Tayyip Bey'in sorunu değil. Sistemin bozukluğu tek bir ismin özelinde değildir. Sistemde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Eleştirilerim Tayyip Bey düşmanlığı üstünden bir söylem değil. Sistemdeki temel sıkıntı her şeyin tek bir kişiye sorulması. Kim olursa olsun yetkilerin hepsi tek bir kişide olmamalı" dedi.