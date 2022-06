Meral Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar, yuh olsun!

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezasının haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilmesi, Türkiye'yi adeta ayağa kaldırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tepki çeken karara sessiz kalmadı.

"BİR PSİKOPATIN SOKAKLARIMIZDA GEZMESİNE GÖZ YUMUYORLAR"

Partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Akşener, Pınar Gültekin davasında çıkan karara sert tepki gösterdi. "Kadın katillerine cesaret veriyorlar" diyen Akşener, "AK Parti iktidarının beceriksiz ellerinde maalesef gittikçe daha da derinleşen bir devlet krizinin tam ortasındayız. Bugün Türkiye'de özgürlüğü, hakkı ve vicdanı mumla aratıyorlar. Bugün Türkiye'de hukuku ve adaleti kirli emellere alet ediyorlar. Bugün Türkiye'de kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de bir kadını, bir evladı, acısı halâ yüreğimizde sızlayan Pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye'de bir psikopatın 14 yıl sonra sokaklarımızda gezmesine göz yumuyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun, yazıklar olsun hepsine" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİR GÜN GİRDİĞİNİZ VEBALİN FARKINA VARIRSINIZ"

Meral Akşener'in açıklamalarının devamı şöyle: "Türk yargısı için utanç vesikası olarak anılacak bu kararda onayı olan, imzası olan herkesi bugün Allah'a havale ediyorum. Ama yarın iki elim yakalarında olacak. Umarım bir gün bu katillerin, bu vicdansızların, bu psikopatların sadece başkalarının çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini değil... Bu karara imza atanlar size sesleniyorum; sizin de çocuğunuzu, kardeşinizi, eşinizi bulabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün o adalet terazisinin size de lazım olabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün girdiğiniz vebalin, aldığınız ahın bu dünyadan sonra bir de ahiretin olduğu gerçeğinin farkına varırsınız.

"İYİ PARTİ İKTİDARINDA İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YENİDEN YAŞATACAK"

Değerli kadınlar, biz yıllardır bir hak, bir yaşam ve bir özgürlük mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelede hakkımıza girmek istediler. Sesimizi kısmak istediler. Yolumuzu kesmek istediler ama başarmadılar. Bizi yok sayarak unutturacaklarını sandılar. Bizi yaralayarak bastıracaklarını sandılar. Bizi öldürerek eksilteceklerini sandılar ama çok yanıldılar. Çünkü her ne kadar iktidar, kadınları her fırsatta hor görse de bu kirli zihniyete her fırsatta yol verse de kadınlara yönelen şiddete her fırsatta göz yumsa da biz biliyoruz ki artık günleri sayılı. Çok yorulduk, çok yara aldık, çok can kaybettik. Ama artık çok az kaldı. O sandık gelecek ve bu kirli zihniyet çekip gidecek. İşte o gün geldiğinde yaralarımızı birlikte saracağız. Adaleti, özgürlüğü ve güveni birlikte sağlayacağız. Ölümleri, tacizleri, tecavüzleri değil artık İrem kızımız gibi kadınlarımızın başarılarını konuşacağız. İYİ Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak. Kadınlar yeniden konuşacak. Milletimiz yeniden huzur bulacak. Emin olun çok az kaldı."