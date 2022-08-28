Meral Akşener'den "Aday belirlemede sana güveniyoruz" sözlerine yanıt: Sizi yanıltmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden gelen soruları yanıtladı. Akşener, bir takipçisinin "Aday belirleme konusunda sana güveniyoruz Meral mommy" şeklindeki sözlerine, "Sizi yanıltmayacağım" diye yanıt verdi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, Pazar programı kapsamında Instagram hesabı üzerinden kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Bir takipçisi ise soru sormak yerine, Akşener'e "Aday belirleme konusunda sana güveniyoruz Meral mommy" şeklinde mesaj attı.

TAKİPÇİSİNE KARŞILIK VERDİ

Meral Akşener de takipçisinin bu sözlerine gülerek yanıt verdi. Akşener, "Sizi yanıltmayacağım" diyerek takipçisinin sözlerine karşılık vermiş oldu.

YAVAŞ POLEMİĞİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal bey adaylığını açıklamadı, sahada en çok Mansur Yavaş'ın ismini duyuyoruz" şeklinde bir açıklama yapmış ve bu açıklamanın Millet İttifakı'nda anlaşmazlığa neden olduğu öne sürülmüştü. Akşener ise anlaşmazlık iddialarını yalanlayarak, Kavuncu'nun sözlerinin bir emrivaki değil, gözlem olduğunu dile getirmişti.