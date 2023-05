Meral Akşener, CHP'li her aileden bir oy istedi

Meral Akşener, CHP'li her aileden bir oy istedi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "İYİ Partililer oylarınızı hem Meral'e hem Kemal'e istiyorum" "CHP'lilerden de her aileden bir tanecik istiyorum, mümkün mü bir tanecik her aileden.