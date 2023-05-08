Meral Akşener, CHP'li her aileden bir oy istedi

Adana'da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'lilerden de her aileden bir tanecik oy istiyorum.

Adana'da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'lilerden de her aileden bir tanecik oy istiyorum. Mümkün mü bir tanecik her aileden. Fazlası yok, bir tanecik" diyerek partisine oy istedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda seçmenlere hitap etti. Mitingde Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eşlik etti. Mitingde Kılıçdaroğlu'ndan önce konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da yaşanan olaylara ve seçim çalışmalarına değinerek kendisine de oy istedi. "Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diyen Akşener, "Tabii benim Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerine saygım sonsuz. İYİ Partililer oylarınızı hem Meral'e hem Kemal'e istiyorum. Şimdi rozet gördün. CHP'lilerden de her aileden bir tanecik istiyorum. Mümkün mü bir tanecik her aileden. Fazlası yok, bir tanecik. Tamam mı?" ifadelerini kullandı. - ADANA