Meral Akşener: 'Ben de bir anneyim. Bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, pazar günü Anneler Günü olduğunu belirterek, "Ben de bir anneyim. Bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Yozgat mitinginde, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap etti. Akşener, siyasi bir ailenin kızı olduğunu hatırlatarak, "30 yıllık aktif siyasi hayatım var. 50 yıllık bir siyasi hafızam var. Böyle rezil bir dilin kullanıldığı siyasi bir duruma, seçime ilk defa gidiyorum. Bana PKK'lı diyorlar. Fakat aynı adamlar Diyarbakır'da gidiyor, 'faili meçhulcü' diyor. Şimdi hem faili mechulcü, hem PKK'lı olan yeryüzündeki tek kişi benim, o da bir kadın. Faili meçhulcüysem PKK'lı olamam kardeşim; bu nasıl bir şeydir? Gerçekten kafayı kırdılar. Şimdi bu gün asayişten sorumlu bir ağabey var biliyorsunuz. Aklını bazı şeylerle bozmuş durumda. Biz kazanırsak erkek erkeğe evlilik serbest kalacakmış. Biz kazanırsak erkeklerle hayvanların evliliği serbest kalacakmış. Bu gerçekten kafanın gittiği bir durumdur. Bu arkadaşların psikiyatrik tedaviye ihtiyaçları var. Bunların cezai ehliyeti kalmamış. Şimdi o kadar ağır hakaretler, o kadar ağır iftiralar atıldı ki bu ülkede. Artık insanımızın, seçmenimizin vicdanına dokunur oldu" dedi.