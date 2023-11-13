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Meral Akşener, Ali Babacan'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Akşener, Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan için taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından bir açıklama yapılmadı.