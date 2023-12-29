Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten Yeni Yıl Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2024 yılına sayılı günler kala yayınladığı yazılı mesajında Menteşe halkının yeni yılını kutlayarak, 2024 yılının umutların tazeleneceği, dayanışma ruhunun süreceği bir yıl olmasını diledi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yeni yıl; yeni umutlar, yeni heyecanlar barındırır. Hep birlikte yeni bir yıla daha birlikte 'merhaba' demenin heyecanı içerisindeyiz. Geride bıraktığımız yılda yaşanan doğal afetler, terör ve ekonomik sorunlar gibi üzücü olaylara hep birlikte tanıklık ettik ve dayanışma içinde yaralarımızı sarmaya çalıştık. İnanıyorum ki; 2024 yılı yeni umutlar ve yeni fırsatlarla bizleri karşılayacak. Yeni yılda da ortak akılla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Güzel hatıralar biriktireceğimiz 2024 yılının sizlere ve sevdiklerinize tüm güzellikleri getirmesini diliyor, sağlık ve barış dolu günlerde bir arada olmak ümidiyle yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - MUĞLA