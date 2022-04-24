AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ Menemen'de temel atma törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen'in AK belediyecilikle birlikte makus talihini geride bıraktığını söyledi.

Menemen Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından ilçede yapılacak 20 halı sahanın ilkinin temeli AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımıyla Çukurköy'de atıldı.

Törende konuşan Dağ, Menemen'in AK Parti belediyeciliği ile olumlu yönde değişim gösterdiğine ifade etti.

Menemen'in önceki yıllarda ödenmeyen işçi maaşları, işçi kıyımları ve yolsuzlukla anıldığını anlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Menemen AK belediyecilikle birlikte makus talihini geride bıraktı. Belediyemiz, 15 aylık süre zarfında belediye emekçilerinin tüm alacaklarını ödedi, maaş ödemelerinde istikrar sağladı. Aynı şekilde alacaklı olan esnafa da ödeme yaparak nefes almasını sağladı. Yarım bırakılan projeleri de bitirerek vatandaşın hizmetine açtı. Artık Menemen'de menfaat değil, hizmet için can atan bir yönetim var. Menemen hizmetlerle dolu farklı bir dönemi yaşıyor. Menemen'e her geldiğimde huzur görüyorum. Her yüzde bir tebessüm görüyorum. Bu özverili çalışmaların halkımız tarafından görülüyor olması da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Belediyeyi başkaları gibi rant kapısı değil, işte temelini attığımız eserler olarak görüyoruz."

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla imzaladıkları protokol kapsamında inşa edecekleri 20 halı sahanın 150 gün sonra hizmetine açılacağını, 25 basket potasının kurulumuna başlandığını ayrıca gençlik merkezini Asarlık bölgesine inşaat edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından inşaat alanına ilk harç döküldü.