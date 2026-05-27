Başbakan Menderes'in hemşehrileri 27 Mayıs darbesinin acısını unutmuyor

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki hemşehrileri, Anayasa ve TBMM'nin feshi, Başbakan Menderes ve iki bakanının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesinin acısını unutamıyor.

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti.

Darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da olayın acısı tazeliğini koruyor. Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde hüzün, ilk günkü gibi sürüyor.

"Vatandaşa hizmet etmek miydi suçu?"

Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Özer Orçan, AA muhabirine, her 27 Mayıs'ı hüzünle karşıladıklarını söyledi.

Darbelerin birçok acı yaşattığını anlatan Orçan, "Eğer 27 Mayıs'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi o yürekli insanlar olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi dik durabilseydi herkes, bunları yaşamazdık. Yani o zaman için farklıydı, şimdi çok farklı." dedi.

Orçan, Menderes'in vatandaşa hizmet ettiğini ifade ederek, "Darbe neden oldu? Vatandaşa hizmet etmek miydi suçu? Kendi toprağına reform yapıp, vatandaşa dağıtıp, belli kısımda çok küçük bir ücret karşılığında vatandaşları toprak sahibi yapmak mı, suç bu mu? Ülkeye hizmet etmek mi? Okul, yol yapmak mı? Darbe bunun için mi oldu? Kimse de hala bunu açıklık getirmedi." ifadelerini kullandı.

Menderes'in köylüyü çok sevdiğini dile getiren Orçan, şöyle devam etti:

"Menderes köylü babasıydı. Rahmetli babam anlatırdı bana, buraya gelince korumalarına 'bana burada sinek dahi dokunamaz. Gelmeyin arkamdan' diyormuş. Biz hala ondan aldığımız toprakları kullanıyoruz, başka gelirimiz de yok. Çocuklarımızın karnı onun toprakları sayesinde hala doyuyor."

"Bu bölgeye büyük yararları olmuş her yönden"

Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Ahmet Yılmaz da 27 Mayıs'ın demokrasiye vurulmuş bir darbe olduğunu söyledi.

Adnan Menderes'in köylüye çok yardım ettiğini anlatan Yılmaz, kendi arazilerini cüzi fiyatla, taksitler halinde ödemek üzere köylülere verdiğini belirtti.

Adil Ünsal ise darbelerin hiçbir zaman halkın yararına olmadığını vurgulayarak, "1960, 1980 darbesi de demokrasiye vurulan bir darbe olarak yani halka yansıyor. Dolayısıyla hem ekonomik yönden hem de farklı açıdan halka büyük bir darbe olmuş oluyor." dedi.

Hemşehrileri Menderes'in acısının taze olduğunu anlatan Ünsal, şunları kaydetti:

"Buradan çıkmış bir başbakan. Bu bölgeye büyük yararları olmuş her yönden. Ama neticede istenmeyen bir şekilde sonuçlanmış."