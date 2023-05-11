Memleket Partisi Uşak İl Başkanı, istifa ederek Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, görevinden istifa ederek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Öğlen saatlerinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman kendi ofisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. FETÖ'cü, PKK'lı, ülkeye faydası olmayan insanların karalama çalışmalarını başardıklarını dile getiren Toraman, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Memleket Partisi İl Başkanı Toraman, "Sonuçta Muharrem İnce de bir insan. Onun da gururu, şerefi var herkesin olduğu gibi. Yapacak bir şeyi kalmadı, havluyu attı. Biz de bunları göze alarak, her şeyi düşünerek, 'Vatanımıza, milletimize nasıl faydamız olur' diye düşünerek, doğrusu olan Cumhur İttifakı'nı, Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Yönetimde benimle aynı kararı düşünenler var, düşünmeyenler var. Bu karara saygı duyarım, çünkü herkesin kararı kendi düşüncesidir. Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar destekleyeceğiz. Yapmamız gereken bu, yakışan da budur. Bu millete, vatana faydası olmayan kimler varsa Millet İttifakı'nda toplanmıştır. Bundan kaynaklı biz de doğru olan neyse onu yapma kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

Partiden hiçbir talimat gelmediğini, talimat beklediklerini ve doğrusu bu olduğu içinde istifasını verdiğini sözlerine ekleyen Toraman, Millet İttifakı'nın niyetlerinin de seçimi kazanmak ve ülkeyi refah seviyelere getirmek olmadığını, tek sorunlarının "Erdoğan'ın gitmesi" olduğunu söyledi. Toraman, "MHP'den ayrılan Akşener CHP'yle nasıl yapabiliyor veya HDP'yle nasıl yapabiliyor. Onların derdi seçimi kazanmak, ülkeyi refah seviyelere getirmek değil. Bunlar 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' diyor. Öyle bir dünya yok. Biz Erdoğan'ın arkasında olacağız. Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar arkasında olacağız. Doğrusu olan bu" şeklinde konuştu. - UŞAK