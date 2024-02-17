Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

Memleket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkanlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla İstanbul Eyüpsultan'da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul, İzmir, Uşak, Balıkesir, Hatay ve İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halil Kılıç olarak açıklandı.

İstanbul adayının açıklanmasının ardından Muharrem İnce, "Hasta hırlarken sağlam fırlarmış. 2 tane karşılıklı kapışma varken, Berk, aradan çıkıver şöyle, olsun bitsin." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi'nin açıkladığı adaylar ise şu şekilde;