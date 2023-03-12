Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa giden Memleket Partisi'nde sonuç belli oldu. Genel Başkan Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı.

Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nde üyeler cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bütün il ve ilçe başkanlıklarında sandığa gitti. Muharrem İnce de eşi Ülkü İnce'yle birlikte partisinin genel merkezinde oy kullandı.

Yapılan oylamanın sonucu Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan tarafından duyuruldu. İpek Özkal Sayan, "Yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle Memleket Partisi'nin, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"NİYE BENİ BİR YERE YAMAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Öte yandan Muharrem İnce, oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Gazetecilerin Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağına ilişkin sorusuna İnce şu yanıtı vermişti: "Niye beni bir yere yamamaya çalışıyorlar, gerek yok buna. Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım bakalım. Belki ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım, duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız merak etmeyin. Ama telaş da yapmaya gerek yok. Böyle baskı kurmaya gerek yok.

"OLMUYORSA SEÇİME İKİ GÜN KALA GEREĞİNİ YAPARIZ"

Birincisi daha 60 gün süre var; meydana bir çıkalım, bir tartılalım, mitinglerimizi yapalım, bir konuşalım. 2018'in 4 Mayıs'ında anket yaptırdım. İstanbul'da ilk yaptırdığım ankette benim oyum 19-20'ydi, CHP'nin oyu 18'di. İlk çıktığımız gün benim 20'ydi; sonra ben 30,64'le tamamladım. CHP de 22'ye çıktı, 22,5'e çıktı. Olmuyorsa seçime iki gün kala gereğini yaparız. Biz gereğini yaparız da başkaları da gereğini yaparlar mı acaba? Ben yaparım, biz memleket sevdalısı insanlarız."