Memiş Cengiz: Kayseri'de Kirli Siyasetin Çöküşünü Yazacağız

İyi Parti Kayseri İl Başkan Adayı Memiş Cengiz; "Kirli siyasetin, küçük hesapların ve 'benden başkası olmasın' anlayışının çöküşünü bu şehirde hep birlikte yazacağız" dedi.

8 Kasım'da yapılacak olan İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı seçimlerinde aday olan Memiş Cengiz, basın toplantısı düzenledi. Kayseri'de siyasetin nasıl temizlendiğini göstereceklerini ifade eden Cengiz açıklamasında; "2008 yılında gönüllü olarak dahil olduğum İYİ Parti'de sandık müşahitliğinden seçim işleri başkanlığına kadar her konuda alın teri verdim. Bu partinin hem sahasında, hem masasında emek verdimi, mücadele ettim. 'Son kale' olarak gördüğümüz İYİ Parti; Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu ve genel merkez yönetimimizin kararlılığıyla yeniden yükselişe geçmektedir. Ancak Kayseri özelinde durum tam da böyle değil. Kayseri gibi potansiyeli yüksek bir şehirde İYİ Parti'nin yeterince temsil edilememesi, Kayseri'nin yükselen iktisadi ve asayiş sorunlarının gündeme gelmemesi bir eksikliğin varlığını göstermektedir. Biz hastalığı gören, teşhis eden ve tedavi yollarını bilen bir ekibiz. Kayseri'de gerçek muhalefetin nasıl olduğunu biz göstereceğiz. Kayseri'de siyasetin nasıl temizleneceğini biz göstereceğiz. 'Ben' değil 'biz' olmanın farkını herkes görecek. Kirli siyasetin, küçük hesapların ve 'benden başkası olmasın' anlayışının çöküşünü bu şehirde hep birlikte yazacağız. Tüm bu iddiaların gerçekleşebilmesi için 8 Kasım cumartesi günü delegelerimizin desteğiyle il başkanlığı yarışını kazanmamız gerekiyor. Bu sorumlulukla çalışmaya devam ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

İl Başkan Adayı Memiş Cengiz'in toplantısına İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç ve parti üyeleri katıldı. - KAYSERİ