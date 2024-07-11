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Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle görüştü. Görüşmede Meloni'nin Erdoğan'a karşı samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşmede Meloni'nin Erdoğan'a karşı samimi tavırları dikkat çekti.

Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu

DİĞER LİDERLERE MESAFELİ

Diğer liderlere mesafeli tavırlarıyla adından söz ettiren Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı duruşu oldukça çok konuşuldu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Giorgia Meloni Hükümet İtalya Nato Diplomasi Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

murtaza candurak:

uzun adamın cazibesine kapılmış

8
2
yanıtYanıtla
SUNSET null:

hangi üniversite mezunu olduğunu merak etmiş olabilir

1
0
yanıtYanıtla
mehmet istek:

qaz verin ne dediğini anlayamadığı için ağzından çıkacak kelimeyi bakıyor

0
0
yanıtYanıtla
Ihsan Okay:

Siyaset!

0
0
yanıtYanıtla
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