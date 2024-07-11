Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşmede Meloni'nin Erdoğan'a karşı samimi tavırları dikkat çekti.

DİĞER LİDERLERE MESAFELİ

Diğer liderlere mesafeli tavırlarıyla adından söz ettiren Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı duruşu oldukça çok konuşuldu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.