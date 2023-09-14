Melikgazi Belediye Başkanı Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını İnceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kentsel Dönüşümde marka projelere imza attıkları çalışmalara devam ettiklerini belirterek, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm alanındaki çalışmaları inceledi.

Yıldırım Beyazıt 2. Etap için anlaşmaların tamamlandığını 66 hak sahibi ile anlaşarak 19 evin de yıkıldığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu; "Yıldırım Beyazıt'ta Şükran Caddesi'ndeyiz. Burada geniş bir yolu açma çalışması yapıyoruz. Bulunduğumuz bu bölgede metruk yapılar ve gecekondular mevcuttu. Yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı ve burası da kentsel dönüşüm çerçevesine dahil edildi. Pazar yerinin önünden gelen yol Hulusi Akar'a kadar bitmiş durumda. Altyapı çalışmaları için özellikle Büyükşehir Belediyemize, alt yapı kurumlarına, teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt'ta gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm projemizin 1. etabı bitti. Burada kaba inşaatımızı tamamladık, en kısa zamanda ince inşaatı da tamamlayıp vatandaşlarımızı yeni evlerine taşıyacağız. Allah huzur, sağlık içerisinde oturmayı nasip etsin. Hayırlı olsun. İnşallah projemizin 2. etabı da yakın zamanda başlayacak. 27 Eylül'de kentsel dönüşüm projemizin 2. etabının ihalesi olacak. Yapacağımız ihale ile vatandaşlarımız 2 sene içerisinde yeni konutlarına kavuşacak. Yine burada yaptığımız iki okulumuz da hizmet vermeye başladı. Dolasıyla Yıldırım Beyazıt her geçen gün daha da güzelleşiyor. Kentsel dönüşüm ile gecekonduları yeniliyor, yollar açıyor ve alt yapı hizmetleri sunuyoruz. Şükran Caddesi otobüs güzergahımızı da Hulusi Akar'a kadar büyük bir hat olarak tamamladık. Asfaltını da yaparak hizmete sunacağız. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ