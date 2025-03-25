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Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu Saraçhane'de gördüğü devasa kalabalık karşısında gülümsediği görüntüyü kullanarak hedef aldı. "Belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene gerek yok" ifadelerini kullanan Gökçek tepkiler sonrası paylaşımını apar topar sildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hakkındaki mesajları büyük tepki çekti.

BİR KULLANICININ PAYLAŞIMINI FIRSAT BİLDİ

Bir sosyal medya kullanıcısının "Kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?" paylaşımını fırsat bilen Melih Gökçek, bu paylaşımı alıntılayarak Dilek İmamoğlu hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi

APAR TOPAR SİLDİ

Gökçek paylaşımında "Belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır" ifadelerini kullanırken gelen tepkiler üzerine mesajını apar topar sildi.

Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi

GÖKÇEK'DEN İKİNCİ PAYLAŞIM

Melih Gökçek, daha sonra Dilek İmamoğlu ve oğlunun Saraçhane'de halka kalp işareti yaptığı fotoğrafın paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayarak "Ya hayret etmemek mümkün değil. Karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyorlar" diye yazdı.

Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Melih gökçek iktidar el değiştirdiğinde sen öyle bir hesap vereceksin ki bu günlerini mumla arayacaksın.

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Haber YorumlarıKemal Senel:

Ayıp be yuh artık bu kadarı da fazla artık derlerya erkeğin............

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Haber YorumlarıMert:

Doğruyu söylemiş kardeşim adam... Karısıyla yasamiyormus saten ayrilarmis Ekrem 20 lik sevgilisiyle berabermis Aylardır ...

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Haber Yorumlarıkaptanseyit07:

işte böyle pis zihniyetli insan bunlar.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yani şu sözü ancak edep haya bilmeyen bir insan söyler ki bu dediğin ayrıca iftiraya girer.Ki senin yediğin parsel parsel tarlaların da inşallah gün gelip hesabı sorulması dilekleriyle.Ayrıca kim milletin,devletin 1 kuruşunu yediyse haram zıkkım olsun.

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Haber YorumlarıEnes:

Mansur ve ozgurun göbek attığına o kadar eminim ki ama Dilek imamoglunun şu fotosunu görünce şok oldum . Resmen mutluluktan uçuyor . Sanırım bi 10 yıl hapis alsa da kafam rahat etse düşüncesinde

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Haber YorumlarıNur De.:

Melih bey, siz beyninizi Ankara halk'ı için calıştırsaydınız, belki şimdi olduğunuz yerde, olmaya bilirdiniz. Kafanızı onun bunun namusuna yormayın. Belki inanmayacaksınız ama kimse sizin düşündüğünüz gibi namussuz değil. Kendinizi acınacak duruma düşürmeyin!

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