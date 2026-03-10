Haberler

Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Deniz Baykal'ın 2009 yılında kendisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiğini belirterek "İnanmayan dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'e sorabilir" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Deniz Baykal'ın 2009 yılında kendisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini öne sürdü.

"DENİZ BAYKAL BENİ ÇOK SEVERDİ"

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın YouTube kanalında konuşan Melih Gökçek, Deniz Baykal'ın kendisini başarılı bulduğunu ifade ederek dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Gökçek açıklamasında, "Deniz Baykal beni çok severdi. Çok başarılı bulurdu. Nezaket gereği geçmişte bu konuyu konuşmadım ama şimdi açıklıyorum. 2009 yılında bana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını teklif etti" dedi.

"İNANMAYAN MEHMET SEVİGEN'E SORSUN"

Söz konusu iddiayla ilgili konuşan Gökçek, dönemin CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'i işaret ederek, "İnanmayan dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'e sorabilir" ifadelerini kullandı.

SİYASİ KULİSLERDE GÜNDEM OLDU

Siyasi kariyeri boyunca CHP'ye yönelik sert eleştirileriyle bilinen Melih Gökçek'e böyle bir teklif yapıldığı yönündeki iddia siyaset kulislerinde dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
