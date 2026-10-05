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Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a askeri kuvvet sağlanacağını duyurdu

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Mekke Savunma İttifakı, Suudi Arabistan'a askeri kuvvet ve yeteneklerin sağlanıp hızla konuşlandırılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Komitenin kolektif savunma taahhütlerini ivedilikle uygulamaya geçmesi ve ulusal mevzuata uygun hareket etmesi kararlaştırıldı.

Mekke Savunma İttifakı, "Komite, kollektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kollektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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