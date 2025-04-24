Mehmet Sabri Güner İçin Tören Düzenlendi

19 ve 20. Dönem Kars milletvekili Mehmet Sabri Güner için tören düzenlendi.

Güner için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Güner'in özgeçmişi okunduktan sonra dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Güner'in cenazesi bugün Cebeci Asri Mezarlığı İsmet Oğultürk Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek. - ANKARA