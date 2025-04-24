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Mehmet Sabri Güner İçin Tören Düzenlendi

Mehmet Sabri Güner İçin Tören Düzenlendi
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19 ve 20. Dönem Kars milletvekili Mehmet Sabri Güner için TBMM'de düzenlenen törene birçok siyasi figür katıldı. Güner'in cenazesi bugün Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

19 ve 20. Dönem Kars milletvekili Mehmet Sabri Güner için tören düzenlendi.

Güner için TBMM şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Güner'in özgeçmişi okunduktan sonra dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Güner'in cenazesi bugün Cebeci Asri Mezarlığı İsmet Oğultürk Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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