Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kurarak bütün hazine arazilerinin taranmasıyla birlikte özel olarak planlanması, halka arzı söz konusu. Binlerce araziyi kullanmak isteyen vatandaşlara satacağız. Buradan elde ettiğimiz geliri deprem bölgesi ve kentsel dönüşümde kaynak olarak kullanacağız' dedi.

Mehmet Özhaseki : "Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü' kurulacak, halka arz olup gelirleri depremde kullanılacak"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kurarak bütün hazine arazilerinin taranmasıyla birlikte özel olarak planlanması, halka arzı söz konusu. Binlerce araziyi kullanmak isteyen vatandaşlara satacağız. Buradan elde ettiğimiz geliri deprem bölgesi ve kentsel dönüşümde kaynak olarak kullanacağız" dedi.

Bakan Özhaseki, İller Bankası Macunköy Sosyal Tesisleri'nde ' Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nın sonuç bildirgesine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gelen soruları cevapladı.

Özhaseki, İstanbul'daki ara sokakların ulaşılabilirliğine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soruya, "Şura'da bu söz konusu olmadı, mümkün de değil. Çünkü Anadolu ve İstanbul'da yerleşim binlerce yıla dayanıyor. Mirasa uygun yapılanma yüzyıllarda ulaşmış. 'İstediğimiz gibi bir cadde açalım da genişletelim' diyeceğimiz bir imkan ne yazık ki birçok yerde yok, böyle bir imkana sahip değiliz" diye konuştu.

"Deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm için maddi kısıt koyulmadı"

Dönüşümlerde kullanılacak finansmanın nasıl karşılanacağına dair de konuşan Özhaseki, "Finansman başlı başına bir sorun. Ama yıllarca belediye başkanlığı, bakanlık yapmış bir Kayserili finansmanı çözer. Finansman işinin altından kalkma noktasında kendime güveniyorum. Orta Vadeli Program açıklanırken bir tek kısıt koymadılar; o da bizim kentsel dönüşümde harcayacaklarımız, deprem bölgesini ayağa kaldırmadaki harcamalarımız. Bu konuda ucunu açtılar, 'nereye kadar gidersen' dediler. Bize güvendikleri için kısıtlayan bir konu getirmediler" dedi.

Finansman kaynağı için yeni çözüm

Özhaseki, 'Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü' kurmayı düşündüklerini açıklayarak, "Bu konuda oluşturacağımız genel müdürlükle bütün hazine arazilerinin taranmasıyla birlikte özel olarak planlanması, bu planlamadan sonra da halka arzı söz konusu. Binlerce araziyi kullanmak isteyen vatandaşların emrine sunacağız, daha doğrusu satacağız. Buradan elde ettiğimiz geliri deprem bölgesi ve İstanbul olmak üzere kentsel dönüşümde kaynak olarak kullanacağız. Bu halka arzın ikinci faydası da; fazla arsa arz etmekle birlikte yükselen konut maliyetlerinin düşeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Oluşturulacak Deprem Yasası'nın yalnızca İstanbul'u kapsamayacağını dile getiren Özhaseki, "İstanbul için özel olan birkaç madde belki çıkabilecek ama onun dışındaki ne varsa tüm Türkiye'ye istifade ettirmeyi düşünüyoruz, Sadece Marmara Bölgesi değil. Çünkü Türkiye'nin herhangi bir tarafında her an deprem olabilir. O yüzden sadece İstanbul deyip spesifik olarak insanları korkutmak doğru değil" açıklamasını yaptı.