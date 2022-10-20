Mehmet Özhaseki'den AK Parti'nin oy oranına ilişkin açıklama: Bizim oy oranımız yerinde, geri gidiş yok, yükseliş devam ediyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Haberler.com Youtube kanalına değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki, AK Parti'nin oy oranı hakkında bir açıklama yaparak, '' Bizim oyumuz yerinde. Geri gidiş yok, yükseliş trendinde hala devam ediyoruz. Aynı şekilde MHP'de de bu yükselişi görüyoruz'' ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine yaklaşırken partilerin stratejileri ve oy oranları oldukça merak edilenler arasında yer alıyor. Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, Haberler.com Youtube kanalına konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özhaseki, AK Parti'nin oy oranına ilişkin de önemli bir çıkışta bulundu.

''BİZİM OYUMUZDA GERİ DÖNÜŞ YOK''

Özhaseki partisinin oy oranına ilişkin, ''Bizim oyumuz yerinde, geri gidiş yok, yükseliş trendi hala devam ediyor'' ifadelerini kullandı. Özhaseki, ''Bunun yanında MHP'de de aynı şekilde bu yükselişi görüyoruz. Çünkü o arkadaşlarımız da araziye indi. Devlet bey de bölge toplantıları yapıyor'' açıklamalarında bulundu.

''BİZ DERDİMİZİ ANLATTIKÇA İLGİ ARTIYOR''

Konuşmasının devamında AK Parti'nin oy oranlarının artmasının sebebini açıklayan Özhaseki, ''Gidip biz vatandaşla yüz yüze konuştukça, onların derdini dinleyip derdimizi anlattıkça, bizim neler yapacağımızı net olarak ifade ettikçe ilgi artıyor. Çünkü bu ülkelerin sorunlarını çözecek bir tek kuruluş var ise Cumhur İttifakı olarak gözüküyor'' dedi.

MHP İLE ORTAK ÇALIŞMA

MHP ile seçim zamanında ortak çalışmanın olup olmayacağı sorusuna ise Özhaseki, ''Önümüzdeki günlerle ilgili net bir şey söyleyemem. Tahminimi söyleyebilirim. Herkes kendi çalışmasını yapar. Organize olur, birlikte hareket ederiz ama herkes kendi kurumsal parti kimliği altında çalışmalarını sürdürür'' ifadelerini kullandı.