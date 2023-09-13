Mehmet Kata, Bursa Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanlığı'na atandı

Bursa Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanlığı'na Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev alan Mehmet Kata atandı.

Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kata, "Öncelikle şahsımı bu kutlu davaya hizmet için layık gören Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ilçemizde görev yapan bütün başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür eder, ahirete intikal eden büyüklerimize Allahtan rahmet diliyorum. İl başkanımızın himayelerinde aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için canla başla mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Alınan kararın ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA