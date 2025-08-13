Mehmet Kasım Gülpınar 'AK Parti'ye katılacak' iddialarına son noktayı koydu

Şanlıurfa'da 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Şanlıurfa'nın deneyimli siyasetçilerinden Mehmet Kasım Gülpınar, seçimden kısa bir süre sonra aldığı sürpriz bir kararla partisinden ayrıldığını açıklamıştı. 3 Eylül 2024'te duyurduğu istifa, kamuoyunda " Ak Parti'ye katılacak" iddialarını da beraberinde getirdi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMESİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Siyasi kariyerinde 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde AK Parti milletvekilliği yapmış olan Gülpınar, her ne kadar bağımsız olarak görevine devam edeceğini belirtse de kulislerde dolaşan parti değişikliği söylentilerinin önüne geçemedi. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme ise bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"DEĞİL GEÇMEK GÖRÜŞME BİLE OLMADI"

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Gülpınar, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile konuştum. Gülpınar, AK Parti'ye geçeceği iddiasını kesin bir dille yalanlıyor. 'Değil geçmek, aramızda bir görüşme bile olmadı' diyor" ifadelerine yer verdi. Böylece Gülpınar, siyasetteki geleceğine ilişkin tartışmalara son noktayı koymuş oldu.