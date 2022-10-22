Mehmet Ali Çelebi gündemden düşmüyor! Şimdi de gardiyan annesinin sözleri olay oldu

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Eski bir gardiyan olan anne Rukiye Çelebi, "Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum" dedi. Anne Çelebi'nin bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan ancak oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı. Çelebi'nin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

"ATATÜRK" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Erdoğan'ın rozetini takması sonrası kürsüden bir konuşma yapan Çelebi, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi mücadelesini vermektedir. Bu nedenle ben de Atatürk'ün bir askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

ANNESİ, OĞLUNUN KARARINDAN MEMNUN

Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesinin yankıları sürerken sürpriz bir çıkış da annesinden geldi. Oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade eden eski gardiyan anne Rukiye Çelebi, "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Anne Çelebi'nin bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcıların birçoğu, ses getiren bu açıklama hakkında yorum yaptı.