Mehmet Ali Çelebi gündemden düşmüyor! Şimdi de gardiyan annesinin sözleri olay oldu
Politika Haberleri
Geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi, oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladı. Eski bir gardiyan olan anne Rukiye Çelebi, "Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum" dedi. Anne Çelebi'nin bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.
CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan ancak oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye katıldı. Çelebi'nin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.
Erdoğan'ın rozetini takması sonrası kürsüden bir konuşma yapan Çelebi, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi mücadelesini vermektedir. Bu nedenle ben de Atatürk'ün bir askeri olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım" ifadelerini kullandı.
Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesinin yankıları sürerken sürpriz bir çıkış da annesinden geldi. Oğlunun bu kararını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade eden eski gardiyan anne Rukiye Çelebi, "Çok sevinçliyim bir anne olarak. Oğlum milli cepheye geçtiği için çok onurlandım, gururlandım. Oğluma milli cepheye geçtiği için bütün haklarımı helal ediyorum. Bundan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında ve arkasındayız" dedi.
Anne Çelebi'nin bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcıların birçoğu, ses getiren bu açıklama hakkında yorum yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları:
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Yorumlar (1)
İp' E emanet verdiğiniz 15 milletvekilinden oyunu geri istedin mi? kk ya sordun mu böyle bir düzen bazlığı neden yapıyorsunuz diye.vatandaş herşeyi görüyor milli cepheye geçti diyor anneyi tebrik ederim.