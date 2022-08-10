Haber : Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşüp nihai kararını verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşüp nihai kararını verdi

 - Güncelleme:

İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşmesinin ardından kararını verdi. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Çelebi, "Bağımsız olarak devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu.

''SİLİVRİ'DE NEREDEYSEM HALA ORADAYIM''

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelebi, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan hareket eden, linç eden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım" dedi.

11 PARTİ İLE GÖRÜŞÜP KARARINI VERDİ

Çelebi, bu açıklamasının ardından dün de bir açıklama yaparak, tartışmalara son noktayı koydu. 11 partinin kendisiyle görüştüğünü belirten Çelebi, bağımsız milletvekili olarak kalacağını söyledi. Çelebi, kararını Twitter'dan duyurdu.

İşte Çelebi'nin o paylaşımı;

Mehmet Ali Çelebi, 11 parti ile görüşüp nihai kararını verdi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

AK Parti Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title