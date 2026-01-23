Haberler

Mecliste tabut kavgası! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Mecliste tabut kavgası! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü Haber Videosunu İzle
Mecliste tabut kavgası! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifin görüşmeleri sırasında CHP milletvekillerinin salona sembolik bir tabutu getirmesi gerginliğe neden oldu. AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükselirken; oturuma ara verildi.

  • CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'na sembolik bir tabut getirdi.
  • AK Partili milletvekilleri tabuta tepki gösterdi.
  • Vekiller arasında yaşanan kavga nedeniyle oturuma ara verildi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'na sembolik bir tabut getirmeleri, salonda gerginliğe neden olurken; oturuma ara verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Gerginlik, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına öngören teklifini görüşmeleri sırasında yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLLER TABUT GETİRDİ

Genel kuruldaki görüşmelere CHP milletvekilleri, ellerinde sembolik bir tabut ile geldi. Salona getirilen tabuta AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

AK Partili vekillerin tepkisine CHP'li vekiller de karşılık verince genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi. Vekiller birbirinin üzerine yürürken; oturuma kavga nedeniyle ara verildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Sankichp iktidarda olsa emekliye yetişecek kadar para verecek açından öldümür

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü

Tüm stadı susturdu! Milli yıldızımızdan 90. dakikada hayat veren gol
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

''Fener'in en büyük sorunu bu'' diyerek kanayan yarayı açıkladı
Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar

Nefes kesen son! Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'da yıktılar
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular