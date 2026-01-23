Mecliste tabut kavgası! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü
TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifin görüşmeleri sırasında CHP milletvekillerinin salona sembolik bir tabutu getirmesi gerginliğe neden oldu. AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükselirken; oturuma ara verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Gerginlik, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına öngören teklifini görüşmeleri sırasında yaşandı.
CHP'Lİ VEKİLLER TABUT GETİRDİ
Genel kuruldaki görüşmelere CHP milletvekilleri, ellerinde sembolik bir tabut ile geldi. Salona getirilen tabuta AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi.
TANSİYON YÜKSELDİ
AK Partili vekillerin tepkisine CHP'li vekiller de karşılık verince genel kurulda tansiyon bir anda yükseldi. Vekiller birbirinin üzerine yürürken; oturuma kavga nedeniyle ara verildi.