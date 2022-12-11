Meclis'te tansiyon fırladı! AK Partili sıralardan gelen tek söz, vekili çılgına çevirdi

Bütçe görüşmesi sırasında vekiller arasında yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Konuşmak için kürsüye çıkan DP'li Cemal Enginyurt'a AK Partili sıralardan yalaka sözü geldi. Bu sözlere çok sinirlenen Enginyurt, "Yalaka sensin lan" ifadelerini kullandı.

Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt Meclis'te bütçe görüşmeleri toplantısında konuştu. Açıklamalarında 6 yaşındaki çocuğa istismar olayını gündeme getiren Enginyurt, AK Partili vekillerle tartışma yaşadı.

"YALAKA SENSİN LAN"

Konuşması sırasında İsmailağa Cemaati ve Hiranur Vakfı'na yönelik sert sözlerde bulunan Cemal Enginyurt'un konuşması sık sık AK Partili vekiller tarafından kesildi. Bir vekilin söylediği "yalaka" sözü ise Enginyurt'u resmen çıldırttı. AK Parti sıralarından gelen yalaka sözlerine çok sinirlenen Enginyurt, "Yalaka sensin lan" diyerek tepki gösterdi.

"HEPSİNE KÜFÜR ETMİŞİM"

Öte yandan açıklamalarının devamında sert sözlerine devam eden Enginyurt, "Allah'a küfür eden namussuz, şerefsizdir. İspat etmeyen namussuz şerefsizdir. Niye CHP'ye, niye İYİ Parti'ye gitmedin dediklerinde hepsine küfür etmişim, bir Demokrat Parti'ye küfür etmemişim" dedi.