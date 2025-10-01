Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Başkanlık Divanı'nda görüştü. Erdoğan görüşmeye ilişkin "Liderlerle samimi bir görüşme yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılış oturumu sonrasında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkanlık Divanı'nda bir araya geldi.

DEM PARTİ HEYETİ DE GÖRÜŞMEYE KATILDI

Üçlü görüşme sürerken salona DEM Parti heyeti geldi. Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU DA KATILDI

Kısa süre sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Başkanlık Divanı'ndaki buluşmaya katıldı. Böylece Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bahçeli, Dervişoğlu ve DEM Parti heyeti aynı salonda yer aldı.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti liderleriyle gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin sonunda Erdoğan, Dervişoğlu ve Bakırhan'ı kapıda uğurladı. Ardından Erdoğan, Bahçeli ile birlikte Başkanlık Divanı'ndan ayrıldı.

"ÇOK SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çok samimi bir şekilde liderlerle görüşmemizi yaptık. Görüşme çok samimi geçti."

Abdullah Karlıdağ
