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Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması

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Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında 'çıplak arama' iddiaları üzerine tartışma yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Genel Kurulu'nda Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler esnasında AK Parti ile DEM Parti arasında çıplak arama yapıldığı iddiaları üzerinden tartışma yaşandı.

"HAYASIZ BİR ÇIPLAK ARAMA ZULMÜNE UĞRADILAR"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu şunları söyledi: "Bu kürsüden defalarca çıplak arama meselesini gündeme getirdik ve inkar edildi. En son Filistinle ilgili bir kampanyada gençler İstanbul Emniyetinde çıplak aramaya uğradı. Adalet Bakanlığı üç görevliyi açığa aldı fakat Adalet Bakanı Yılmaz Tunç inkar etti. O zaman niye görevlileri açığa aldı? İçişleri Bakanına sorduk, kapı duvar ve olayı kapatmaya meyilli bir haldeler. Katledilen gazeteciler için protesto gösterisi düzenleyen gazeteciler de aynı akıbete uğradılar. Hayasız bir çıplak arama zulmüne uğradılar. Bu çıplak arama her zaman yapılmıyor. Neden yapılıyor; sen benim iktidarıma karşı mı çıkarsın sana özel bir muamele' deniliyor. Filistin'de de bunu yapıyor. Kürt meselesinde de bunu yapıyor. Bu çıplak arama meselesini defalarca gündeme getiriyoruz biz utanıyoruz ama sizler utanmıyorsunuz.

Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması

"YARIN ÖBÜR GÜN MUHALEFETE DÜŞERSİNİZ, SİZE DE ÇIPLAK ARAMA YAPILABİLİR"

Sayın Özlem Zengin de bana defalarca karşı çıktı ve şu anda kendisi de çok iyi biliyor ki çıplak arama yıllardır bu ülkede var. Tarih onu yalanladı, beni haklı çıkardı. Ben AK Partili vekillere söylüyorum yarın öbür gün muhalefete düşersiniz, size de çıplak arama yapılabilir. Ben o sırada, 'dün bunlar susuyordu' demem sizin uğradığınız o mazlumiyete de karşı çıkarım. İnsan haklarının önemini anlayın."

"SÖYLEDİĞİM HER KELİME O ZAMAN DA DOĞRUDUR, ŞİMDİ DE DOĞRUDUR"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise bu sözler üzerine, "Eğer mümkün olsa 6284'le ilgili başvuru yapacağım kendisiyle ilgili çünkü kürsüde yaptığı her konuşmada muhakkak adımı zikrediyor. Ben çıplak arama yok derken bundan yıllar evvel 2019 yılında Uşak'ta bir hadise yaşandı. Bu hadisede yeni bir FETÖ yapılanması vardı. Bu FETÖ yapılanmasının iddiası tutuklanan genç kadınların tamamen soyularak, mevzuata uygun olmadan şu anda tam arama denen bir şey var kaldırılmasını tartışalım. O kadınlar hiçbir zaman üzerlerinde hiçbir şey kalmadan aranmadılar. Ben o zaman demiştim ki, 'onurlu bir insan böyle bir arama varsa bunun için bir yıl beklemez'. Söylediğim her kelime o zaman da doğrudur, şimdi de doğrudur" ifadesini kullandı.

Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması

"HAKSIZLIĞI ORTAYA ÇIKINCA ONA BUNA HAKARET EDEN BİR İNSAN"

Gergerlioğlu, "Özlem Zengin bana yönelik 'sapık' kelimesi sarfetti. Haksızlığı ortaya çıkınca ona buna hakaret eden bir insan. Uşak'ta o kadınlar beraat etti. Suçlu olsa bile hiçkimseye çıplak arama yapılmaz. Şu anda Filistin meselesinde de Kürtlere de çıplak arama yapılıyor. Ben haklıyım bunun bedelini cezaevinde kalarak da vekilliğimi düşürerek de ödedim" dedi.

"NEREDE GÖRÜLMÜŞ GRUP BAŞKANVEKİLİNİN MİLLETVEKİLİNE KÜFRETTİĞİ?"

Zengin ise, "Bu beyefendi olmayan şahsın kesinlikle hukuki bir ehliyeti yok. Bu kürsüye her geldiğinde Özlem Zengin demek sapıkça bir tavırdır, takıntılı bir tavırdır. İstediğiniz yasal yola başvurun" ifadelerini kullandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, "Her şeyi kişiselleştirmeyin. Eleştiriye kalkıp yanıt verin ama siz küfrediyorsunuz. Biz bu dili kabul etmiyoruz. Nerede görülmüş grup başkanvekilinin milletvekiline küfrettiği" dedi.

Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Merak etme hain devlet kimi çıplak arayacağını iyi bilir.Muhalefette olsan hain değilsen hiç bir şey olmaz

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Ben burda Dem partiliyi destekliyorum Özlem zengin’i tanıyoruz ne olduğu belli

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Haber YorumlarıNefii:

İnsan onuruna yakısır bir tutklama mutlaka Özümsenmeli. Suç işleyen de vatandaş Mağdur olanda vatandaş. Sokaklar dolaşan da vatandaş İçeride yatanda. Adaletli ölçülü onurlu bir Yaşam herkesin hakkıdır

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