Meclis'te gergin anlar! İYİ Partili katip üyesi, TBMM Başkanvekili'nin kürsüsüne vurdu

Meclis'te gergin anlar! İYİ Partili katip üyesi, TBMM Başkanvekili'nin kürsüsüne vurdu
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Meclis'te gergin anlar! İYİ Partili katip üyesi, TBMM Başkanvekili'nin kürsüsüne vurdu
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TBMM'de DEM Parti Milletvekili George Aslan'ın, "Ermeni soykırımı" ifadelerini kullanması Genel Kurul'u karıştırdı. İYİ Partili Katip Üyesi Yasin Öztürk, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün divan kürsüsüne vurup, "Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı denmez" diyerek tepki gösterdi. Bingöl ise, "Divanda bağırma, çık" yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda gergin anlar yaşandı. Kürsüde konuşma yapan DEM Partili Milletvekili George Aslan'ın, "Ermeni soykırımı" ifadelerini kurması Meclis'i karıştırdı.

MECLİS BAŞKANVEKİLİNİN DİVAN KÜRSÜSÜNE VURDU

Aslan'a eleştiriler yükselirken, TBMM'nin CHP'li Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl tepkilerin odağı haline geldi. TBMM'nin İYİ Partili Katip Üyesi Yasin Öztürk, Bingöl'ü tarafsızlıkla suçladı. Öztürk, Bingöl'ün divan kürsüsüne vurup, "Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı denmez" ifadelerini kullandı.

"DİVANDA BAĞIRMA, ÇIK"

Tekin Bingöl ise Öztürk'ü, "Divanda bağırma, çık" yanıtını verdi. Ardından birleşime ara verildi. Birleşime yeniden başlanmasının ardından, Öztürk'e yapılan oylamayla kınama cezası verildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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