Meclis'te çıkan kavgayı kürsüye yaslanıp gülümseyerek izledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 87 kişinin gözaltına alınmasıyla Meclis'te de tansiyon yükseldi. Muhalefet partileri İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ederken, Meclis Genel Kurulu, dün yapılamamış ve ertelenmişti. Bugün de yine gerginlik çıktı.

"YOKSA BAŞKA KORKULARINIZ MI VAR?"

Ak Parti milletvekili Mustafa Hakan Özer, son dönemdeki operasyonlara ilişkin konuştuğu sırada CHP sıralarında hareketlilik yaşandı. Özer, "Son bu soruşturmalara yönelik, üzerine atılı suçlardan rahatsızsınız. Yoksa başka korkularınız mı var?" şeklinde konuştu.

ŞİŞE FIRLATMASININ ARDINDAN KAVGA BAŞLADI

Bu sözlere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti sıralarının olduğu tarafa şişe fırlatmasının ardından kavga başladı. CHP'liler sıra kapaklarına vurarak tepkileri ortaya koyarken sonrası iki partinin grupları arasında sözlü tartışma yaşandı.

GÜLÜMSEYEREK YAŞANANLARI İZLEDİ

Meclis'te gerilimin tavan yaptığı dakikalarda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in tavrı ise dikkatlerden kaçmadı. Gökçek'in vekillerin birbirlerine girdiği anlarda ellerini arkada bağlayarak gülümseyerek yaşananları izlemesi dikkatlerden kaçmadı.