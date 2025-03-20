AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum

AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum
İBB soruşturmasında rüşvet iddiası: 2 isim, ünlü AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro istedi

Bomba rüşvet iddiası! Ünlü AVM'den 5 milyon euro istemişler
İmamoğlu'ndan yargı mensuplarına çağrı: Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yargı mensuplarına çağrı
İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında para sayma görüntüleri ortaya çıktı

İBB'deki rüşvet soruşturmasında para sayma görüntüleri ortaya çıktı

Meclis'te çıkan kavgayı kürsüye yaslanıp gülümseyerek izledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına neden olan soruşturmalarla ilgili görüşmelerde büyük gerginlik yaşandı. AK Parti ve CHP'li vekiller birbirinin üzerine yürürken CHP'li bir vekil ise genel kurulda şişe fırlattı. Meclis'te büyük bir kavganın çıktığı anlarda AK Partili Osman Gökçek'in ellerini arkada bağlayıp gülümseyerek gerginliği izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 87 kişinin gözaltına alınmasıyla Meclis'te de tansiyon yükseldi. Muhalefet partileri İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ederken, Meclis Genel Kurulu, dün yapılamamış ve ertelenmişti. Bugün de yine gerginlik çıktı.

"YOKSA BAŞKA KORKULARINIZ MI VAR?"

Ak Parti milletvekili Mustafa Hakan Özer, son dönemdeki operasyonlara ilişkin konuştuğu sırada CHP sıralarında hareketlilik yaşandı. Özer, "Son bu soruşturmalara yönelik, üzerine atılı suçlardan rahatsızsınız. Yoksa başka korkularınız mı var?" şeklinde konuştu.

ŞİŞE FIRLATMASININ ARDINDAN KAVGA BAŞLADI

Bu sözlere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti sıralarının olduğu tarafa şişe fırlatmasının ardından kavga başladı. CHP'liler sıra kapaklarına vurarak tepkileri ortaya koyarken sonrası iki partinin grupları arasında sözlü tartışma yaşandı.

GÜLÜMSEYEREK YAŞANANLARI İZLEDİ

Meclis'te gerilimin tavan yaptığı dakikalarda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in tavrı ise dikkatlerden kaçmadı. Gökçek'in vekillerin birbirlerine girdiği anlarda ellerini arkada bağlayarak gülümseyerek yaşananları izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Meclis'te çıkan kavgayı kürsüye yaslanıp gülümseyerek izledi
Kaynak: Haberler.com / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title