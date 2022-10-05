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Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 2 yeni üye seçti

Politika Haberleri

Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 2 yeni üye seçti

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki yeni üye seçimi gerçekleştirildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki yeni üye seçimi gerçekleştirildi.

Genel Kurulda partilerin grup önerilerinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulundan boşalan iki üyenin yerine belirlenecek isimler için seçime geçildi.

AK Parti grubu, kendisine düşen iki üyenin belirlenmesi için İsmail Aydın, Recep Keskin, Ümit Kocadaş, ve Mikail Öğürtay'ı aday olarak gösterdi.

Gizli oylama ile yapılan seçimde Recep Keskin ve İsmail Aydın kurulun yeni üyeleri oldu.

Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika

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