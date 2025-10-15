Meclis Genel Kurulu Toplantısı Tamamlandı
Siyasi parti temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından kanun teklifi üzerindeki görüşmeler sona erdi. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 16 Ekim Perşembe günü yeniden toplanmak üzere kapattı.
GENEL KURUL KAPANDI
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika