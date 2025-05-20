Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasından yapılacak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimlerinin de gerçekleştirileceği oturum gergin başladı.

CHP GRUBUNDAN KURTULMUŞ'A TEPKİ

CHP grubu, 16 Nisan'da Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna ilişkin hak ihlali kararını TBMM Genel Kurulu'nda okutan CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından görev verilmemesine tepki gösterdi.

"KARAR YETER SAYISI" TARTIŞMASI

Bizzat Kurtulmuş'un yönettiği oturum başlamadan hemen önce CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bazı CHP milletvekilleri, Genel Kurul'da 'karar yeter sayısı' bulunmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Ancak Kurtulmuş, salonu gözlemleyerek, "Genel Kurul'a baktığımda yeterli sayıda milletvekili olduğunu görüyorum" diyerek oturuma devam etti.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Diğer muhalefet partilerinden de benzer yönde tepkiler gelince, Kurtulmuş oturuma 10 dakikalık ara verdi. Kurtulmuş'un aranın ardından yoklama yapmadan birleşimi açması üzerine CHP, usul tartışması açılmasını istedi.

USUL TARTIŞMASI AÇILDI

Kurtulmuş ise, TBMM İçtüzüğü'nün 57. maddesine göre TBMM Başkanı'na yoklama konusunda takdir yetkisi verildiğini belirterek görüşmelere geçti. Kurtulmuş, görüşmelere başlanmasının ardından ise usul tartışması açılmasını kabul ederek üç CHP'li milletvekiline gündem dışı söz verdi.