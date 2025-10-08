Meclis Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Sürecini Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli, Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu parti sözcüleri ile bir araya geldi. Görüşmede, terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli değerlendirmeler yapıldı.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, makamında Milli, Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu parti sözcüleri ile görüştü. Görüşmede CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Basın mensuplarının Komisyon üyelerinin İmralı'ya gidip gitmeyeceği sorusu üzerine Yıldız, "Her şeyi konuştuk" cevabını verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika