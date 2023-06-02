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Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

Politika Haberleri

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından TBMM bugün ilk kez toplandı. Meclis'i "en yaşlı üye" sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açarken, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında ayağa kalkmayarak protesto ettiği görüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi bugün başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yöneteceği ilk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin edecek.

Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

VEKİLLER TBMM GENEL KURULU'NDA TOPLANDI

"En yaşlı üye" sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Meclis Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldığı törenin ardından milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda toplandı.

Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

ERDOĞAN GELİNCE AYAĞA KALKMADILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının ayağa kalkmadığı ve alkışlamadığı görüldü.

Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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