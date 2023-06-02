Meclis açılışına damga vuran olay! CHP, İYİ Parti ve HDP grupları Erdoğan gelince ayağa kalkmadı

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından TBMM bugün ilk kez toplandı. Meclis'i "en yaşlı üye" sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açarken, CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında ayağa kalkmayarak protesto ettiği görüldü.