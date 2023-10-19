MAZLUMDER, İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu

ANKARA - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail için suç duyurusunda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara Adliyesi önünde yaptıkları basın açıklaması ile tepki gösteren MAZLUMDER Ankara Şubesi üyeleri, daha sonra İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, şüpheliler arasında İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, Başbakan Benjamin Netenyahu ve İsrail Kabinesi ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi yer aldı. MAZLUMDER Ankara Şubesi Başkanı Avukat Osman Yurt'un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede, işlenen suçun Türk Ceza Kanunu'nun 76. maddesi "soykırım" ve 77. madde "insanlığa karşı suçlar ve re'sen tespit olunacak başkaca suçlar" olarak yer aldı.

Ankara Adalet Sarayı önünde grup adına açıklama yapan Yurt, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail, kurulduğu 1948 tarihinden beri Filistin'de baskı, işgal, işkence, tecrit, ölüm ve soykırımla anılmaktadır. Filistin topraklarını işgal etmek sureti ile bugüne kadar binlerce insanı öldürmüş, birçok insanı yaralanmış, sakat bırakmış; mallarına zarar vermiş ve evsiz bırakmıştır. İsrail bunun da ötesinde işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir ambargo ve kuşatma uygulamış, birkaç yılda bir gerçekleştirilen ve sistematik hale gelen bombardımanlarla özellikle Gazze halkına insani yardımların ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu islemiştir. İsrail Savunma Bakanı, Gazze halkını insan gibi görmediklerini açıkça deklare etmiş ve yaptığı açıklamada 'İnsansı hayvanlar ile savaşıyoruz' diyerek Gazze halkı özelinde tüm Filistin halkına devlet olarak bakış açılarını açıkça ortaya koymuştur. Son Gazze saldırılarında yine hiçbir hedef gözetmeksizin okul, cami ve hastane gibi savaşta dahi mutlak surette korunması gereken insanların topluca bulundukları alanları bombalamak ve doğrudan sivilleri hedef almak suretiyle binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermiş, 10 günden fazla bir süredir Gazze halkını açlık ve sefalete mahkum etmiştir. Tüm dünya İsrail tarafından işlenen insanlık suçlarının yaptırımsız kalacağından emin olan işgalci rejim, 17 Ekim günü insanlık tarihinin en karanlık, vicdan sızlatan eylemlerinden birisine imza atmış, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ve bu insanların bombalanmayacağı düşüncesi ile sığındıkları hastaneyi bombalamak suretiyle henüz tam rakam belli olmasa da çoğu çocuklardan oluşan 500'e yakın insani katletmiş ve binlerce insan yaralanmıştır."

Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince bu suçlardan dolay Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde de yargılama yapılmasının mümkün olduğunu dile getiren Yurt, "Türkiye genelinde de birçok kişi ve kurumun desteğiyle başta işgalci rejimin cumhurbaşkanı ve başbakanı olmak üzere suça karışan bütün yetkililer ve kişiler hakkında soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunduğumuzu ifade ediyoruz. Bunun için bugün başvurumuzu yapıyoruz. Açık bir gerçektir ki Gazze'de yaşananlar dünyanın gözleri önünde işlenen apaçık bir soykırımdır ve insanlığa karşı suçtur. İsrail Devlet yetkilileri, işledikleri insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının cezasız kalacağına inanıyorlar; evrensel yargı yetkisinin bu cezasızlığa engel olması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İsrail'i suçluyoruz. İşgalci İsrail Apartheid rejimi her zeminde yargılanmalı, suçlular cezasız bırakılmamalıdır" dedi.