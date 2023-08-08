Mazlum Der Yönetim Kurulu Üyeleri Milli Yol Partisi'ni Ziyaret Etti

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum Der) yönetim kurulu üyeleri, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti.

Milli Yol Partisi genel merkezinde gerçekleşen ziyarette, Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ali Dalaz, Mazlum Der Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yurt, Mazlum Der Genel Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ünal, Mazlum Der Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Demir ile Milli Yol Partisi heyeti yer aldı.

Osman Yurt ile Milli Yol Partisi lideri Çayır, görüşme öncesi basın mensuplarında açıklamalarda bulundu. Çayır, yaptığı açıklamada, "İnsan haklarının savunucusu her sivil toplu kuruluşunu çok değerli buluyorum. Doğrular Müslümanın yitik malıdır. Sahibine ve söylediğine bakmaksızın satın alınmalıdır ve bunlar ülke için insanlık için uygulanmalıdır. Milli Yol Partisi söylem geliştirdiğinde Türk milletinin ve insanlığın geleceği dışında hiçbir kaygımız yok. Ben zaten var olan sisteme karşıyım. Bu sistemi doğuran sistemi doğuran anlayışlara karşı bir tavır geliştirerek siyaset yapıyoruz. Onun için de dövülenin kimliğine bakmamak lazım. Dayak yiyen, işkence gören kim olursa olsun veya hakları elinden alınan hangi kesimden olursa olsun ona sahip çıkmazsak yarın yalnızlaşır ve zulmün içerisinde kaybolup gideriz. Ben Mazlum Der'in ziyaretini önemsiyorum" dedi.

Osman Yurt ise "Mazlum Der olarak uzun süredir ısrarla vurgu yapıyoruz; Türkiye'de OHAL dönemi alışkanlıkları devam ediyor. Bu yapılanlar problemlidir, doğru değildir. Hem toplum hem kolluk kendine garip şeyler benimsiyor. Yaptığınız çalışmaları önemsiyoruz. Gösterdiğiniz çabayı tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu.