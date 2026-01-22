Haberler

Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

Güncelleme:
ABD'nin ortaklığı bitirmesinin ardından PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Erbil'de ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barrack görüşmeye ilişkin, "ABD entegrasyon anlaşmasına olan güçlü desteğini ve bu sürecin güçlendirilmesine yönelik bağlılığını teyit etmiştir" açıklamasını yaptı.

  • Mazlum Abdi, ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkenti Erbil'de görüştü.
  • ABD, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta taslağı belirlenen entegrasyon anlaşmasına güçlü destek verdiğini teyit etti.
  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, SDG ile Suriye hükümeti arasındaki diyaloğun derhal yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de önce ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ardından IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

ABDİ, BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye hükümeti ile SDG arasında yürürlükte olan mutabakat süreci kapsamında ilk önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

BARRACK: ENTEGRASYON ANLAŞMASINA GÜÇLÜ DESTEĞİMİZ VAR

Barrack, görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda Washington'un bölgedeki yeni stratejisine dair önemli mesajlar vererek, "ABD, SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta taslağı açıkça belirlenen entegrasyon anlaşmasına olan güçlü desteğini ve bu sürecin güçlendirilmesine yönelik bağlılığını teyit etmiştir" dedi.

Barrack, kalıcı istikrarın sağlanması için tüm tarafların mevcut ateşkese tam olarak uyması ve karşılıklı güven inşa edecek adımların atılması konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

ABDİ, DAHA SONRA BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Mazlum Abdi ile yaptığı görüşmenin ardından IKBY Başkanlığı Basın Ofisi tarafından açıklama yapıldı. Görüşmede Barzani'nin, Suriye'de gerilimin düşürülmesi için SDG ile Şam yönetimi arasındaki diyaloğun vakit kaybetmeden yeniden başlaması gerektiğini ifade ettiği bildirildi. Açıklamada, Barzani'nin, ateşkesin sürdürülmesi, gerginliğin kontrol altına alınması ve SDG ile Şam arasındaki diyaloğun derhal yeniden başlaması için ilgili tüm taraflarla çaba ve temaslarını sürdüreceğini vurguladığı belirtildi.

Barzani ayrıca, birleşik bir Suriye çatısı altında Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alınması ve korunmasının önemini bir kez daha teyit etti.

ABD, SURİYE'DE YPG İLE ORTAKLIĞINI BİTİRMİŞTİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack salı günü tarihi bir açıklama yapmıştı. Suriye'de artık bir devletin olduğunu belirten Barrack, YPG'nin DEAŞ'a karşı mücadeledeki özelliğini yitirdiğini söylemişti. Barrack, "YPG artık birinci ortağımız değil, Şam'a entegre olmalılar. YPG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona erdi." demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
