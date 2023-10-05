Marmaris'te FETÖ/PDY üyeleri yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY'li yakalanıp, gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk karasularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı durdurdu.

Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan FETÖ/PDY'li 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.