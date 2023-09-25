Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mehmet Oktay ile görüştü.

Kaymakamlar Kararnamesi ile Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı'ndan Marmaris Kaymakamlığı görevine atanan Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a iade-i ziyarette bulundu. Geçtiğimiz hafta Başkan Oktay'ın 'hoş geldiniz' ziyaretinde bulunduğu Kaymakam Kaya, Marmaris Belediyesi'ni ziyaret etti. İçmeler'deki ana hizmet binasında Kaymakam Kaya'yı kapıda karşılayan Başkan Oktay, binayı gezdirdi.

Marmaris'i ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Oktay, Marmaris'e en iyi hizmeti verebilmek için tüm kurumların uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Kaymakam Kaya da Marmaris'in çok özel bir ilçe olduğunu belirterek Başkan Oktay'a teşekkür etti ve işbirliği içinde görev yapacaklarının mesajını verdi. - MUĞLA