Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya göreve başladı. Kaymakam Kaya'yı ilçede görev yapan kurum müdürleri ve idari amirler karşıladı. Kaya 'Turizmde marka bir şehir olan Marmaris'te el birliği ile güzel görevler yapacağız' dedi.

- Marmaris Kaymakamı Kaya göreve başladı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Kaymakamı Nurullah Kaya göreve başladı. Kaymakam Kaya'yı ilçede görev yapan kurum müdürleri ve idari amirler karşıladı. Kaya " Turizmde marka bir şehir olan Marmaris'te el birliği ile güzel görevler yapacağız' dedi.

Cumhurbaşkanlığı son kararnamesinin yayınlanmasının ardından Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevinden Marmaris Kaymakamlığına atanan Nurullah Kaya, Kaymakamlık binası önünde ilçe kurum müdürleri tarafından karşılandı. Bina içinde görev yapan memurlar ile teker teker selamlaşan Kaymakam Kaya ilçe protokolünü odasına davet ederek tanışma programını tamamladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya " Daha önce tatil için geldiğim ve turizm de bir marka değerindeki Marmaris'imizde şimdi inşallah güzel hizmetlere vesile olmak adına görevimize başladık. Son kararname ile Afyonkarahisar vali yardımcılığından Marmaris kaymakamlığına atanmış bulunuyorum. Bu süreçte bize destek veren Cumhurbaşkanımıza, içişleri Bakanımıza teşekkür ederim. Bundan sonra Muğla valimizin uhdesinde el birliği içeresinde iletişim anlayışıyla Marmaris'imize hizmet etmeye bugün itibari ile başlıyoruz" diye konuştu.