Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve Marmaris Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu. Oktay, ziyaretlerde başarılar diledi ve teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlerini ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve Marmaris Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilk olarak Ağustos'ta göreve başlayan Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar'ı ziyaret etti. Oktay, "İlçemizde deniz emniyetini sağlayan bu önemli kurumun başında yer alan komutanımız nezdinde tüm görevlilere çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Oktay, ardından Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk'e ziyarette bulundu. Emniyet Müdürü Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarette yaz sezonu ve asayişle ilgili sohbet edildi.

Misafirperverliği için Öztürk'e teşekkür eden Oktay, "İlçemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan emniyet mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, zorlu görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Mehmet Oktay, makamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürü Ömer Bolat'ı ağırladı.