Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan seçim sonrası açıklama

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Genel Başkanımızın bugüne kadar yanındaydık, bundan sonra da her mücadelede yanındayız. Marmaris'imiz ve Türkiye'miz için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Seçim günü merkezde ve kırsalda tek tek okulları ziyaret ederek görevliler ve vatandaşlarla görüşen Oktay seçim sonuçlarını da İçmeler Belediye binasında takip etti. Alınan sonuçlarla ilgili bir açıklama yapan Başkan Oktay, "28 Mayıs'ta alınan seçim sonuçlarının tüm ülkemize ve Marmaris'imize hayırlı olmasını temenni ediyor; Marmaris'te yüzde 71.4 oy oranıyla bizlere destek veren halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük teşekkürüm ise değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ülkemiz, geleceğimiz, demokrasimiz için verdiği emek, gösterdiği fedakarlık için; farklılıklarımızı bir kenara koyarak 'Türkiye' paydasında birleşmemizi sağladığı için, samimi ve dürüstçe herkesi kucaklayarak büyük bir mücadeleye liderlik ettiği için kendisine binlerce kez teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yanındaydık, bundan sonra da her mücadelede yanındayız! Marmaris'imiz ve Türkiye'miz için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023