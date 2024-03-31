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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve ailesi oylarını kullandı

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı.

Oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, demokrasinin gereği olan seçimlerin, vatandaşların iradesinin sandığa yansıtılması olduğunu söyledi. Kamu görevlileri olarak gerek seçim öncesi gerek seçim sırasında gerekse de seçim sonrasında vatandaşların huzur içerisinde oylarını kullanmalarını sağlamak için gerekli güvenlik tedbirleri aldıklarını vurgulayan Vali Akkoyun; "İlimizde vatandaşlarımız saat 07: 00 itibarıyla oy verme işlemine başladılar. Şu saat itibariyle de çok şükür herhangi bir önemli olayımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız huzur içerisinde, sükunet içerisinde oylarını kullanmaktadırlar. Saat 16: 00 itibariyle de oy verme işlemi sona erecektir" dedi.

Mardin'de 10 ilçede 678 binada kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin sandık başına gittiğini belirten Vali Akkoyun, vatandaşların sorunsuz bir şekilde oylarını kullandığını söyledi.

Vali Akkoyun konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçim günü itibariyle de tedbirlerimizi üst düzeyde almış bulunmaktayız. Yaklaşık 9 bin güvenlik kuvvetleri personelimizle, vatandaşlarımızın huzur içerisinde oylarını sandığa yansıtmaları için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. İnşallah seçim sonuna kadar vatandaşlarımız huzur içerisinde oy kullanacaklardır. Bizler de bu anlamda gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımıza da iradelerini sandığa yansıtma konusunda gösterdikleri gayret için teşekkür ediyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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