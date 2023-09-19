Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Mardin Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla kutlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde hükümet konağı önünde düzenlenen törene katıldı. Törende, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi adına çelengi Vali Tuncay Akkoyun, Gaziler Derneği adına ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat sundu.

Törene Vali Akkoyun'un yanı sıra, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Denen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde al yıldızlı bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti. Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Çetin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören son buldu. - MARDİN