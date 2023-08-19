Manyas'ta MHP'nin 14. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde MHP'nin 14. Olağan İlçe Kongresi Atatürk Kültür ve Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Kongrede MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel divan başkanlığına seçildi. Kongrede MHP Manyas İlçe Başkanı Nazmi Taşkın üçüncü kez ilçe başkanlığı görevine seçildi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, MHP'nin 14. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Atatürk Kültür ve Çok Amaçlı Salon'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığına MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel seçildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesajın okunmasının ardından Manyas İlçe Teşkilatının faaliyet ve hesap raporları okunarak kabul edildi.
Kongrede katılımcılara hitap eden MHP Manyas İlçe Başkanı Nazmi Taşkın, desteklerinden dolayı delegelere teşekkürlerini sundu.
Taşkın, kongrede üst üste üçüncü kez ilçe başkanlığı görevine seçildi.
Kongreye, AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay, CHP İlçe Başkanı İsfendiyar Ülker, Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ile ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve partililer katıldı.