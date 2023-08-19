Manyas'ta MHP'nin 14. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde MHP'nin 14. Olağan İlçe Kongresi Atatürk Kültür ve Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Kongrede MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel divan başkanlığına seçildi. Kongrede MHP Manyas İlçe Başkanı Nazmi Taşkın üçüncü kez ilçe başkanlığı görevine seçildi.