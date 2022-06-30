Mansur Yavaş, 3 yılda neler yaptığını anlattığı törende Tan Taşçı ile karşılıklı Ankara havası oynadı - Haberler

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Mansur Yavaş, 3 yılda neler yaptığını anlattığı törende Tan Taşçı ile karşılıklı Ankara havası oynadı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarından biri olduğu konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3. yıl yeni proje tanıtım töreninde sahneye çıkan Ankaralı sanatçı Tan Taşçı ve seymenler eşliğinde Ankara havası oynadı. İki ismin sahnedeki görüntüleri özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevinin 3. yılında yeni projelerini açıklamak için Ankaralı vatandaşlar ile bir araya geldi. Törende yapılan sunumlar sonrası Ankaralı sanatçı Tan Taşçı, seslendirdiği parçalarla vatandaşlar unutulmaz anlar yaşattı.

YAVAŞ ANKARA HAVASI OYNADI

Öte yandan konserde bir de sürpriz yaşandı. Sahneye bir anda çıkan seymenler karşısında şok olan Mansur Yavaş, Tan Taşçı ve seymenler ile Ankara havası oynadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Mansur Yavaş Tan Taşçı Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

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Efsane olmuş. seçimden sonra da seymen oyunu yapar İNŞALLAH. viral olur bu halk oyunu. Akplliler artık seymen oynamaz :d

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